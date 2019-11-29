ФСБ сообщила о задержании россиянки за шпионаж в пользу Украины

Ранее в ноябре ФСБ сообщила о задержании в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Спецслужба отмечала, что в отношении задержанного возбуждено дело о госизмене, не уточняя деталей. По данным российской спецслужбы, он собирал секретные данные о российских военных и передавал их Киеву. Деятельность могла нанести ущерб обороноспособности России, подчеркивали в ведомстве.