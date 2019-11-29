Эрдоган ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на слова французского коллеги Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. «Подобные заявления свойственны только людям, подобным вам. Мозг у которых отмирает», – заявил Эрдоган, обращаясь к Макрону (его цитирует агентство «Анадолу»).
По мнению президента Турции, Макрон еще неопытен и не знает, что такое бороться с терроризмом. «Именно поэтому "желтые жилеты" захватили Францию», – добавил Эрдоган. Он подчеркнул, что французские войска не приглашали в Сирию и они не имеют права там находиться.
После заявления Эрдогана министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Ведомство назвало слова турецкого лидера выпадами в адрес Макрона.
Ранее в ноябре Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками, в частности с Турцией. Так президент Франции отреагировал на вторжение турецких войск в Сирию, которое подверглось критике со стороны Запада и России.