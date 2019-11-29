Эрдоган ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

По мнению президента Турции, Макрон еще неопытен и не знает, что такое бороться с терроризмом. «Именно поэтому "желтые жилеты" захватили Францию», – добавил Эрдоган. Он подчеркнул, что французские войска не приглашали в Сирию и они не имеют права там находиться.