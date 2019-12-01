Госдеп США обеспокоен российским законом о физлицах-иноагентах
Одобрение в России законопроекта, позволяющего признавать граждан иностранными агентами, вызывает тревогу, заявил госдепартамент США. «Мы встревожены тем, что российский парламент в ускоренном режиме одобрил дополнительный закон по иноагентам. Он может быть использован, чтобы заглушить голоса независимых людей», – написала в Twitter представитель госдепа Морган Ортагус. Она призвала Россию выполнять обязательства по обеспечению свободы выражения мнения.
Российское посольство в США в ответ на это заявление призвало американские власти не вмешиваться во внутренние дела России. «Прекратите вмешиваться во внутренние дела России», – говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.
Госдума 21 ноября приняла закон, позволяющий признавать граждан иноагентами, 25 ноября его одобрил Совет Федерации. Согласно документу, этот статус может быть присвоен сотрудникам СМИ-иноагентов, пишущих на общественно-политические темы. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин пояснял, что блогеров и российских публицистов закон не коснется.
По данным Министерства юстиции, сегодня иноагентами в России признаны десять иностранных СМИ – «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Фактограф», «Север.Реалии».