Госдеп США обеспокоен российским законом о физлицах-иноагентах

Одобрение в России законопроекта, позволяющего признавать граждан иностранными агентами, вызывает тревогу, заявил госдепартамент США. «Мы встревожены тем, что российский парламент в ускоренном режиме одобрил дополнительный закон по иноагентам. Он может быть использован, чтобы заглушить голоса независимых людей», – написала в Twitter представитель госдепа Морган Ортагус. Она призвала Россию выполнять обязательства по обеспечению свободы выражения мнения.