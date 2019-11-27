Макаревич, Прохорова и Улицкая попросили Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах

В ноябре Госдума и Совет Федерации поддержали законопроект, который позволяет признавать физлиц «иностранными агентами». Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин пояснял, что иноагентами могут быть признаны сотрудники СМИ-иноагентов, пишущие на общественно-политические темы, в то время как блогеров и российских публицистов это не коснется.