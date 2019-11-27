Макаревич, Прохорова и Улицкая попросили Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах
Правозащитники, журналисты, ученые и деятели культуры попросили президента России Владимира Путина не подписывать закон, который позволяет наделять российских граждан статусом «иностранного агента». Заявление опубликовано на сайте движения «За права человека».
Данный закон посягает на базовые конституционные права, при этом оспорить его применение в суде будет почти невозможно, отмечают авторы обращения. «Иностранный агент» — это «клеймо», которое «дискредитирует человека в глазах его сограждан, умаляет его достоинство».
Под заявлением подписались правозащитники Лев Пономарев и Зоя Светова, писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, музыкант Андрей Макаревич, издатель Ирина Прохорова, политик Лев Шлосберг и др.
В ноябре Госдума и Совет Федерации поддержали законопроект, который позволяет признавать физлиц «иностранными агентами». Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин пояснял, что иноагентами могут быть признаны сотрудники СМИ-иноагентов, пишущие на общественно-политические темы, в то время как блогеров и российских публицистов это не коснется.