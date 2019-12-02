Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Сегодня в России уже действует подобная система. В нее входит радиолокационная станция «Воронеж», которая может отслеживать пуски баллистических ракет по российской территории. В новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер». Они способны отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов в 2000 км от западных и южных границ России, указывает Минобороны. Работа «Контейнера» основана на приеме радиосигнала, отраженного от ионосферы. Первая из таких станций заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии.