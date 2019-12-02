Горбачев предупредил об угрозе перехода от холодной к полноценной войне с США
Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью американскому каналу CNN заявил о недопустимости возврата к временам холодной войны между Россией и США. По его словам, решение американских властей выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) – первый шаг к разрушению того, «что нельзя разрушить ни в коем случае».
США объявили о выходе из ДРМСД 2 августа 2019 года. По договору США и Россия были обязаны уничтожить и не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, дальность полета которых превышает 5,5 тыс. км. ДРМСД стал основой двусторонней «политики разоружения» между США и СССР в 80-ых годах прошлого века. Горбачев был одним из соавтором этой политики, которая положила конец «холодной войне» между двумя странами.
В интервью CNN Горбачев заявил, что выход из ДРМСД означает возврат к холодной войне, которая может оказаться и горячей. «Так что если эта тенденция (отказ от договоренностей – «Ведомости») сохранится, то возможен любой сценарий развития событий. Это недопустимо», — отметил первый президент СССР. При этом, по его словам, Россия формально не вышла из договора и можно надеется на сохранение всех договоренностей с США по вопросам разоружения.