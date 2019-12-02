Горбачев предупредил об угрозе перехода от холодной к полноценной войне с США

В интервью CNN Горбачев заявил, что выход из ДРМСД означает возврат к холодной войне, которая может оказаться и горячей. «Так что если эта тенденция (отказ от договоренностей – «Ведомости») сохранится, то возможен любой сценарий развития событий. Это недопустимо», — отметил первый президент СССР. При этом, по его словам, Россия формально не вышла из договора и можно надеется на сохранение всех договоренностей с США по вопросам разоружения.