Белый дом не будет участвовать в судебном слушании об импичменте Трампа
Белый дом не будет участвовать в первых судебных слушаниях об импичменте президента Дональда Трампа 4 декабря, сообщает CNN со ссылкой на письмо юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне, адресованное на имя председателя юридического комитета палаты представителей конгресса США Джерролда Надлера.
По словам Чиполлоне, демократы намерено назначили первое слушание на 4 декабря, когда глава Белого дома должен будет находится в Лондоне на саммите НАТО. «Несправедливо ожидать от нас участия в слушаниях, пока свидетели еще не назначены, и пока остается неясным, сможет ли юридический комитет обеспечить президенту справедливый процесс посредством проведения дополнительных слушаний», — говорится в тексте письма. Чиполлоне также отметил, что об участии в следующих слушаниях Белый дом ответит отдельно.
О начале формальной процедуры импичмента Трампа стало известно в конце сентября. Это произошло после скандала вокруг июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трампа подозревают в том, что во время беседы он пытался надавить на украинского лидера для начала расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. Во время президентства Обамы Хантер Байден устроился на работу в Burisma Holdings. За пять лет в компании он заработал около $2 млн, что, по мнению Трампа, является доказательством коррупции.