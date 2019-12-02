Белый дом не будет участвовать в судебном слушании об импичменте Трампа

О начале формальной процедуры импичмента Трампа стало известно в конце сентября. Это произошло после скандала вокруг июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трампа подозревают в том, что во время беседы он пытался надавить на украинского лидера для начала расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. Во время президентства Обамы Хантер Байден устроился на работу в Burisma Holdings. За пять лет в компании он заработал около $2 млн, что, по мнению Трампа, является доказательством коррупции.