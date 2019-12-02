СКР задержал первого подозреваемого по делу о ДТП в Забайкалье
В Забайкалье задержали индивидуального предпринимателя, организовавшего перевозку пассажиров автобусом, попавшим в аварию, говорится на сайте Следственного комитета России. Задержанным является 30-летний житель Читы. Его личность СКР не раскрывает. В офисе бизнесмена и по месту его жительства проведены обыски. «Следователи изъяли и изучают маршрутную документацию, а также документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния транспортных средств», – отмечается в сообщении.
В воскресенье, 1 декабря, автобус, следовавший из Сретенска в Читу, пробил на скорости ограждение и упал с моста с высоты 6 м. В салоне находились 43 пассажира и водитель. Жертвами аварии стали 19 человек, более 20 пострадали, состояние здоровья некоторых из них тяжелое.
Ранее СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, прокуратура начала проверку. Причиной аварии могло стать лопнувшее колесо. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.