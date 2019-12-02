СКР задержал первого подозреваемого по делу о ДТП в Забайкалье

В Забайкалье задержали индивидуального предпринимателя, организовавшего перевозку пассажиров автобусом, попавшим в аварию, говорится на сайте Следственного комитета России. Задержанным является 30-летний житель Читы. Его личность СКР не раскрывает. В офисе бизнесмена и по месту его жительства проведены обыски. «Следователи изъяли и изучают маршрутную документацию, а также документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния транспортных средств», – отмечается в сообщении.