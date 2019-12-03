Республиканская партия США опубликовала доклад в защиту Дональда Трампа
Республиканская партия США опубликовала доклад в защиту американского президента Дональда Трампа от импичмента. На страницах документа, размещенного на сайте партии, опровергаются обвинения против Трампа, выдвинутые в связи с телефонными переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В своем докладе республиканцы заявляют, что свидетели со стороны демократов не представили в своих показаниях доказательств каких-либо серьезных преступлений со стороны Дональда Трампа и ничем не подтвердили свои утверждения о злоупотреблении должностными полномочиями с его стороны.
Никаких нарушений со стороны Дональда Трампа, вымогательства и подкупа украинского президента, республиканцы не признают. Задержка помощи Украине со стороны США и уклонение американского президента от встречи с Владимиром Зелинским объясняется в докладе стремлением убедиться, что последний является «истинным реформатором».
В своем докладе республиканцы отмечают, что скептицизм Трампа в отношении Украины является законным, учитывая «историю всепроникающей коррупции в Киеве». Сам же президент скептически относится не только к Украине, но и к любой внешней помощи.
Демократы США инициировали процедуру импичмента, обвиняя Трампа в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Сам Дональд Трамп после прочтения доклада назвал его в своем твиттер-аккаунте «отличной работой», а чуть позже написал: «Республиканская партия никогда не была такой единой! Эта афера с импичментом является продолжением трехлетней охоты на ведьм, но она только сближает нас!»