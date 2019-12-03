Республиканская партия США опубликовала доклад в защиту Дональда Трампа

Сам Дональд Трамп после прочтения доклада назвал его в своем твиттер-аккаунте «отличной работой», а чуть позже написал: «Республиканская партия никогда не была такой единой! Эта афера с импичментом является продолжением трехлетней охоты на ведьм, но она только сближает нас!»