ВС зафиксировал трехкратный рост удовлетворения жалоб по новой системе

Вновь созданные кассационные суды в три раза чаще удовлетворяют жалобы на решения нижестоящих инстанций, чем это делали президиумы региональных судов, сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей, который проходит в Москве. По его словам, в течение первых двух месяцев с момента введения так называемой сплошной кассации во вновь созданные кассационные суды поступило 28 000 жалоб по гражданским делам, из них суды рассмотрели 4700 и удовлетворили 734 , т. е. 16% от общего количества. Для сравнения: в первом полугодии президиумы региональных судов рассмотрели 66 500 жалоб и удовлетворили 3000, или 5% из них.