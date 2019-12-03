Украина подготовила к нормандскому саммиту пять сценариев реинтеграции Донбасса

Зеленский заявил о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем. Президент уверен в необходимости достижения мира политико-дипломатическими методами, говорится в сообщении. По поручению Зеленского главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в ближайшее время посетит территорию проведения операции Объединенных сил в Донбассе. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть неподконтрольные территории и прекратить военные действия.