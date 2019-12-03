Политика

Украина подготовила к нормандскому саммиту пять сценариев реинтеграции Донбасса

Ведомости
Ведомости

Участники координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского подготовили пять сценариев реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это произошло в рамках подготовки к саммиту «нормандской четверки», говорится в сообщении офиса в Facebook.

Зеленский заявил о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем. Президент уверен в необходимости достижения мира политико-дипломатическими методами, говорится в сообщении. По поручению Зеленского главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в ближайшее время посетит территорию проведения операции Объединенных сил в Донбассе. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть неподконтрольные территории и прекратить военные действия.

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Саммит лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) состоится 9 декабря в Париже. Помимо президента России Владимира Путина и Зеленского во встрече примут участие президент Эмманюэль Макрон и канцлер Ангела Меркель. Переговоры посвящены ситуации в Донбассе.

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