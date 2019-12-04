Демпартия США: Дональд Трамп пытался устранить соперника на выборах-2020 через Украину
Демократическая партия США опубликовала отчет о расследовании в отношении президента Дональда Трампа, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Постоянный специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке пришел к выводу, что Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, а после препятствовал попыткам конгресса провести расследование.
«... расследование импичмента показало, что президент Трамп, лично и действуя через агентов внутри и за пределами правительства США, добивался иностранного вмешательства со стороны правительства Украины», — предваряют отчет слова председателя комитета Адама Шиффа.
«Импичмент — мучительный процесс для нации», — констатирует Шифф, представляя отчет.
Расследователи из Демократической партии США пришли к выводам, что Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины во время телефонных переговоров 25 июля. От последнего требовалось начать расследования против основного соперника Трампа на выборах 2020 года — бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. Это было предварительным условием помощи США Украине и встречи с президентом Украины в Белом доме.
Доклад был опубликован во вторник, днем ранее доклад в защиту американского президента опубликовала Республиканская партия США. Никаких нарушений со стороны Дональда Трампа, вымогательства и подкупа украинского президента, республиканцы категорически не признают. Задержка помощи Украине со стороны США и уклонение американского президента от встречи с Владимиром Зеленским объясняется в докладе стремлением убедиться, что последний является «истинным реформатором».