Демпартия США: Дональд Трамп пытался устранить соперника на выборах-2020 через Украину

Расследователи из Демократической партии США пришли к выводам, что Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины во время телефонных переговоров 25 июля. От последнего требовалось начать расследования против основного соперника Трампа на выборах 2020 года — бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. Это было предварительным условием помощи США Украине и встречи с президентом Украины в Белом доме.