WSJ сообщила о планах США перебросить 14 000 военных на Ближний Восток
Администрация президент США рассматривает возможность расширить военное присутствие на Ближнем Востоке, перебросив туда десятки кораблей и 14 000 военных для противодействия Ирану, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Решение по этому вопросу президент США Дональд Трамп примет в декабре. Он может одобрить переброску и меньшего числа военных, отмечают собеседники газеты.
Расширение военного присутствия США должно стать сдерживающим фактором, если Иран попытается отреагировать на ужесточение американских санкций, пишет WSJ. Однако некоторые чиновники опасаются, что этом может, наоборот, привести к обострению ситуации.
В октябре Пентагон заявил, что собирается направить дополнительные военные силы в Саудовскую Аравию после атаки дронов на нефтяные объекты страны. США возложили ответственность за инцидент на Иран.