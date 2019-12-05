Россия выслала болгарского дипломата

Ранг болгарского дипломата соответствует рангу российского дипломата в Софии, которого болгарские власти объявили персоной нон грата в конце октября, говорится в сообщении. По данным Bloomberg, речь шла о первом секретаре российского посольства в Болгарии. Его имя не называлось.