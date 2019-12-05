Россия выслала болгарского дипломата
Россия объявила сотрудника болгарского посольства в Москве персоной нон грата, он должен покинуть страну в течение суток, сообщает «Болгарского национальное радио». В четверг, 5 декабря, МИД России вызвал болгарского посла в России Атанаса Крастина и вручил ему соответствующую ноту.
Ранг болгарского дипломата соответствует рангу российского дипломата в Софии, которого болгарские власти объявили персоной нон грата в конце октября, говорится в сообщении. По данным Bloomberg, речь шла о первом секретаре российского посольства в Болгарии. Его имя не называлось.
По данным болгарской прокуратуры, российский дипломат с сентября 2018 г. занимался сбором разведданных, встречался с гражданами Болгарии, в том числе с высокопоставленным чиновником, имеющим доступ к секретной информации НАТО и Евросоюза.