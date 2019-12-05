Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского

Путин не раз попадал на обложки Time. Впервые это произошло в 2000 г. после его на избрания на пост президента. В марте 2018 г. Путин снова попал на обложку журнала: на ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь». В апреле этого года журнал изобразил российского президента стоящим над земным шаром. На обложку издания неоднократно попадал и Трамп.