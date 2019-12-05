Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине». Это первый случай, когда фото украинского президента появилось на обложке этого издания.
Посвященная Зеленскому статья называется «Как президент Украины справляется со своей ролью в крупнейшей политической драме мира». В статье отмечается, что он находится между президентами США и России – Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Авторы статьи указывают, что демократы США считают Зеленского жертвой Трампа, а республиканцы считают украинского лидера ключевым свидетелем невиновности американского президента. В конце статьи приводится цитата Зеленского, который сообщил, что никому не может доверять.
Путин не раз попадал на обложки Time. Впервые это произошло в 2000 г. после его на избрания на пост президента. В марте 2018 г. Путин снова попал на обложку журнала: на ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь». В апреле этого года журнал изобразил российского президента стоящим над земным шаром. На обложку издания неоднократно попадал и Трамп.