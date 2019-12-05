Украинцам могут запретить посещать Россию по внутренним паспортам

По словам Погорельцева, действующий упрощенный режим пересечения границы «несет угрозы государственной безопасности Украины». Он также отметил, что украинский паспорт имеет низкую степень защиты и может использоваться при пересечении границы третьими лицами, а использование при пересечении границы свидетельства о рождении, в котором нет фотографии, создает угрозу незаконного вывоза ребенка за границу. По его словам, украинцы, находящиеся сейчас в России, могут оформить заграничный паспорт в посольстве и консульских учреждениях Украины. Более 4000 украинцев уже воспользовались такой услугой, сказал Погорельцев.