Украинцам могут запретить посещать Россию по внутренним паспортам
Граждане Украины с 1 марта 2020 г. могут лишиться права пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
По словам Погорельцева, действующий упрощенный режим пересечения границы «несет угрозы государственной безопасности Украины». Он также отметил, что украинский паспорт имеет низкую степень защиты и может использоваться при пересечении границы третьими лицами, а использование при пересечении границы свидетельства о рождении, в котором нет фотографии, создает угрозу незаконного вывоза ребенка за границу. По его словам, украинцы, находящиеся сейчас в России, могут оформить заграничный паспорт в посольстве и консульских учреждениях Украины. Более 4000 украинцев уже воспользовались такой услугой, сказал Погорельцев.
В 2015 г. украинские власти запретили гражданам России въезжать на территорию Украины по внутрироссийским паспортам. В декабре 2018 г. Украина запретила въезд в страну граждан России – мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Москва не ввела аналогичные запреты.