Песков ответил на вопрос о полетах жены Медведева на бизнес-джете за $50 млн

«Я как один из первых героев расследований потом принял решение не знакомиться с ними дальше», – сказал Песков, подчеркнув, что на своем рабочем месте не мониторит результаты расследований ФБК и не интересуется ими. «На своем опыте знаю о качестве, о подоплеке, об источниках и так далее», – добавил пресс-секретарь. На вопрос, считает ли ли он расследования ФБК некачественными, Песков ответил утвердительно.