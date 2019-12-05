Песков ответил на вопрос о полетах жены Медведева на бизнес-джете за $50 млн
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал телеканалу «Дождь», что не видел расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о бизнес-джетах жены премьер-министра Светланы Медведевой и телеведущей Наили Аскер-заде.
«Я как один из первых героев расследований потом принял решение не знакомиться с ними дальше», – сказал Песков, подчеркнув, что на своем рабочем месте не мониторит результаты расследований ФБК и не интересуется ими. «На своем опыте знаю о качестве, о подоплеке, об источниках и так далее», – добавил пресс-секретарь. На вопрос, считает ли ли он расследования ФБК некачественными, Песков ответил утвердительно.
Осведомлен ли о расследованиях президент Владимир Путин, представитель Кремля не знает. Отвечать на вопрос о том, должны ли обнародованные ФБК сведения изучить другие инстанции, Песков отказался.
В начале декабря ФБК опубликовал расследование, в котором утверждается, что супруга премьера Светлана Медведева в 2012–2018 гг. пользовалась частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн. Такой вывод авторы расследования сделали, сопоставив публичные сообщения о поездках Медведевой и данные о полетах борта, которые были взяты с сайтов, отслеживающих перемещения воздушных судов. При этом на сайте правительства опубликованы данные о том, что Медведева ничего не заработала в 2018 г.