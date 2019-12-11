ООН не смогла подтвердить причастность Ирана к атаке на Saudi Aramco
Такой вывод был сделан после того, как ООН проверила обломки использовавшихся при атаке дронов. Организация продолжит собирать информацию о них.
При этом ООН согласилась с оценкой Саудовской Аравии о том, что количество точек удара по нефтяным объектам страны не соответствует заявлениям йеменских повстанцев-хуситов, которые взяли на себя ответственность за атаку. Они также ранее не показывали, что владеют таким типом дронов, который использовался при нападении.
В сентябре несколько дронов атаковали нефтедобывающее предприятие Saudi Aramco в Хураисе и центр подготовки нефти в Абкаике. Саудовской Аравии пришлось сократить добычу нефти более чем вдвое: на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн. Несмотря на то что ответственность за атаку взяли на себя йеменские боевики, Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в произошедшем Иран. Тегеран отверг обвинения в нападениях.