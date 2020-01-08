Путин направил Зеленскому телеграмму из-за крушения украинского Boeing

В посольстве Украины в Иране сообщили, что самолет предположительно разбился из-за технической неисправности двигателя. Власти Ирана придерживаются такого же мнения, считая теракт маловероятным. При этом в МАУ считают вероятность авиакатастрофы из-за ошибки пилотов минимальной. «Имеем данные, что самолет набрал 2400 м высоты. Ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем», – заявил на пресс-конференции вице-президент авиакомпании по полетной работе Игорь Сосновский.