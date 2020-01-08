На Украине возбудили уголовное дело из-за крушения самолета в Тегеране
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту крушения в Тегеране пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), говорится на сайте ведомства. Дело заведено по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).
«Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы», – отметили в ведомстве.
Ранее, 8 января, президент Украины Владимир Зеленский поручил генпрокурору Руслану Рябошапке возбудить дело по факту авиакатастрофы в Иране, а также проверить весь гражданский флот в стране на предмет летной годности.
Рано утром в среду Boeing 737 со 176 пассажирами на борту потерпел крушение через несколько минут после взлета. Он выполнял рейс Тегеран – Киев. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко позже сообщил, что жертвами авиакатастрофы стали 82 иранца, 63 канадца, 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 10 шведов, четверо афганцев, трое немцев и трое англичан.