На Украине возбудили уголовное дело из-за крушения самолета в Тегеране

Рано утром в среду Boeing 737 со 176 пассажирами на борту потерпел крушение через несколько минут после взлета. Он выполнял рейс Тегеран – Киев. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко позже сообщил, что жертвами авиакатастрофы стали 82 иранца, 63 канадца, 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 10 шведов, четверо афганцев, трое немцев и трое англичан.