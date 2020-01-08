В Стамбуле завершились первые переговоры Путина и Эрдогана в 2020 году

В ночь с 7 на 8 января Иран выпустил более 20 баллистических ракет по американским авиабазам, расположенным на территории Ирака. Ракетные удары были нанесены в ответ на убийство Сулеймани. Позже авиационные власти США запретили американским авиакомпаниям совершать полеты в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского и Оманского заливов. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям также не осуществлять полеты над этими территориями.