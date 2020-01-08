В Стамбуле завершились первые переговоры Путина и Эрдогана в 2020 году
В Стамбуле завершились переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент «Ведомостей». Это первая встреча глав государств в наступившем 2020 г. Путин и Эрдоган беседовали наедине около полутора часов. Переговоры проходили в закрытом от прессы режиме. После них Путин и Эрдоган примут участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток».
Лидеры двух стран обсудили развитие российско-турецкого сотрудничества и актуальные международные проблемы, в том числе ситуации в Сирии и Ливии, говорится на сайте Кремля.
Накануне Эрдоган заявлял, что планирует также обсудить с президентом России обострение отношений Ирана и США после ликвидации руководителя подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Во вторник, 7 января, Путин побывал с рабочим визитом в Дамаске. Он провел встречу с сирийским президентом Башаром Асадом и посетил российскую авиабазу, говорил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.
В ночь с 7 на 8 января Иран выпустил более 20 баллистических ракет по американским авиабазам, расположенным на территории Ирака. Ракетные удары были нанесены в ответ на убийство Сулеймани. Позже авиационные власти США запретили американским авиакомпаниям совершать полеты в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского и Оманского заливов. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям также не осуществлять полеты над этими территориями.