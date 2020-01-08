Трамп выступил с обращением к нации после атак Ирана

Президент США в очередной раз обвинил Иран в финансировании терроризма, в том числе на территории других стран, таких как Сирия, Ливия и Ирак. Трамп напомнил, что на прошлой неделе был ликвидирован командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИРа Касеми Сулеймани. По его словам, убитый был «безжалостным террористом». Трамп возложил на него ответственность за нападение на посольство США в Ираке 31 декабря, за подготовку террористов на Ближнем Востоке. Он обвинил его в том, что тот обучал террористов наносить удары по гражданским объектам, в частности боевиков формирования «Хезболла». «Его нужно было нейтрализовать давным давно. Нейтрализовав его, мы послали серьезный сигнал террористам», – заявил Трамп. США продолжают оценивать действия Ирана, добавил он.