Трамп выступил с обращением к нации после атак Ирана
Во время обстрелов Корпусом стражей исламской революции (КСИР) американских баз в Ираке никто из военнослужащих США и граждан Ирака не пострадал, а материальным ущерб минимален, заявил президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации. По его словам, США намерены и дальше принуждать Иран к миру и отказу от ядерной программы.
Президент США в очередной раз обвинил Иран в финансировании терроризма, в том числе на территории других стран, таких как Сирия, Ливия и Ирак. Трамп напомнил, что на прошлой неделе был ликвидирован командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИРа Касеми Сулеймани. По его словам, убитый был «безжалостным террористом». Трамп возложил на него ответственность за нападение на посольство США в Ираке 31 декабря, за подготовку террористов на Ближнем Востоке. Он обвинил его в том, что тот обучал террористов наносить удары по гражданским объектам, в частности боевиков формирования «Хезболла». «Его нужно было нейтрализовать давным давно. Нейтрализовав его, мы послали серьезный сигнал террористам», – заявил Трамп. США продолжают оценивать действия Ирана, добавил он.
Трамп пригрозил властям Ирана новыми экономическими санкциями. «Мы будем вводить санкции, пока Иран не поменяет курс действий», – сказал Трамп. По его словам, подписанное с Ираном соглашение от 2014 г. не выполняется. Необходимо разработать новое соглашение, «которое позволит Ирану процветать». «Иран может стать стабильной и мирной страной, но это не случится, пока Иран продолжает насилие», – отметил Трамп.
По его словам, США не заинтересованы в поставках нефти и газа с Ближнего Востока, так как энергетически независимы. «Сейчас мы являемся производителем нефти и природного газа № 1 в любой точке мира. Нам не нужна ближневосточная нефть», – заявил он. Трамп также отметил точность и мощность американских ракет. По его словам, США также начали производство гиперзвукового оружия. Однако Вашингтон не хочет использовать военную мощь против Ирана.
Утром 8 января КСИР выпустил более 20 баллистических ракет по американских авиабазам в Ираке. Под обстрел попали два объекта – аэропорт Эрбиля и авиабаза «Айн аль-Асад», сообщал Пентагон. Помимо этого удар был также нанесен по авиабазе в городе Таджи. Ракетные удары были нанесены в ответ на убийство Сулеймани.