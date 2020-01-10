Белый дом: действия конгресса могут помешать борьбе с терроризмом
Резолюция об ограничении полномочий президента США по использованию военной силы против Ирана не имеет обязательной силы, но может помешать борьбе с терроризмом, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.
По словам Гидли, «эта нелепая резолюция... не имеет не имеет обязательной силы и не имеет силы закона». Действия конгресса, по оценке пресс-секретаря Белого дома, могут «подорвать способность Вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и его доверенных лиц».
«Решение президента Трампа нанести удар по Касему Сулеймани, ведущему террористу в мире, было правильным курсом действий и санкционировано в соответствии с его конституционными полномочиями главнокомандующего и главного исполнительного органа, а также разрешением 2002 года на применение военной силы», — отмечается в заявлении.
За резолюцию в палате представителей проголосовали 224 конгрессмена, против — 194. Согласно ей, президент должен получать разрешение конгресса на военные действия против Ирана или на его территории. Исключением может стать только «вооруженное нападение на Соединенные Штаты».
В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе багдадского аэропорта. В его результате погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Тегеран в ночь на 8 января нанес ответный ракетный удар по двум объектам в Ираке.