Белый дом: действия конгресса могут помешать борьбе с терроризмом

«Решение президента Трампа нанести удар по Касему Сулеймани, ведущему террористу в мире, было правильным курсом действий и санкционировано в соответствии с его конституционными полномочиями главнокомандующего и главного исполнительного органа, а также разрешением 2002 года на применение военной силы», — отмечается в заявлении.