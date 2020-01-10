СМИ сообщили об увольнении сотрудников ФСБ, снимавших стрельбу на Лубянке

По данным Znak.com, уволены пять сотрудников центрального аппарата «с хорошими должностями», которые снимали видео перестрелки и пересылали его через WhatsApp, а также те, кто распространил эти записи в СМИ. РБК, в свою очередь, сообщил об увольнении 16 человек из отдела «П» службы экономической безопасности ФСБ. Два источника подтвердили эту информацию изданию «Медуза». При этом один из собеседников уточнил, что сотрудники были отстранены от службы, но сами написали рапорты об увольнении после претензий комиссии, созданной приказом директора ФСБ для внутренней проверки.