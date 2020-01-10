СМИ сообщили об увольнении сотрудников ФСБ, снимавших стрельбу на Лубянке
По данным Znak.com, уволены пять сотрудников центрального аппарата «с хорошими должностями», которые снимали видео перестрелки и пересылали его через WhatsApp, а также те, кто распространил эти записи в СМИ. РБК, в свою очередь, сообщил об увольнении 16 человек из отдела «П» службы экономической безопасности ФСБ. Два источника подтвердили эту информацию изданию «Медуза». При этом один из собеседников уточнил, что сотрудники были отстранены от службы, но сами написали рапорты об увольнении после претензий комиссии, созданной приказом директора ФСБ для внутренней проверки.
Сотрудник спецслужб сообщил «Ведомостям», что об увольнении сотрудников, чьи окна выходили на место инцидента, ему ничего не известно. Однако увольнения возможны, прежде всего – в комендатуре ФСБ (занимается охраной зданий) по итогам разбирательств их действий во время инцидента. «Ведомости» запросили комментариев ФСБ.
ФСБ 19 декабря сообщила о стрельбе около комплекса зданий ведомства на Большой Лубянке. Мужчина устроил перестрелку с правоохранителями, в результате ранения получили пять человек. Два сотрудника ФСБ погибли. Сам преступник был ликвидирован на месте происшествия. По факту инцидента Следственный комитет возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, стрелявшим оказался 39-летний уроженец подмосковного Подольска Евгений Манюров. О мотивах стрелка до сих пор официально не сообщалось.
В момент стрельбы директор ФСБ Александр Бортников и президент Владимир Путин находились на праздничном концерте в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже назвал происшедшее «проявлением безумия с трагическими последствиями».