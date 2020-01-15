Владелец рекламных конструкций на фасадах прокомментировал отмену трансляции Путина

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева сказала «Ведомостям», что ОНФ не выступал официальным заказчиком, предоставление площадей было «жестом доброй воли»: «Московский исполком обратился к своим партнерам и владельцам рекламных площадей, в том числе LBL. По нашей информации, они подтвердили, что поверхности дадут. Почему в итоге трансляции на их площадках не было, нам неизвестно. Однако послание показали на площадях Maer Group, в частности, на Ленинградском шоссе и Кутузовском проспекте. Трансляция также была в регионах — Тюмени, Астрахани, Самаре, Волгограде, Челябинске, Нижнем Новгороде».