Владелец рекламных конструкций на фасадах прокомментировал отмену трансляции Путина
Трансляция послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию на фасадах зданий в Москве не планировалась. Об этом заявил «Ведомостям» представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
«Никакой трансляции изначально на медиафасадах не планировалось», – сказал представитель. По его словам, в планах была только информационная поддержка послания: «Но заказчик снял задачу по независящим от нас причинам». Представитель LBL переадресовал вопрос о причинах отмены заказчику – Общероссийскому народному фронту (ОНФ).
Заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева сказала «Ведомостям», что ОНФ не выступал официальным заказчиком, предоставление площадей было «жестом доброй воли»: «Московский исполком обратился к своим партнерам и владельцам рекламных площадей, в том числе LBL. По нашей информации, они подтвердили, что поверхности дадут. Почему в итоге трансляции на их площадках не было, нам неизвестно. Однако послание показали на площадях Maer Group, в частности, на Ленинградском шоссе и Кутузовском проспекте. Трансляция также была в регионах — Тюмени, Астрахани, Самаре, Волгограде, Челябинске, Нижнем Новгороде».
Послание Путина будут транслировать на фасадах крупных зданий в Москве, рассказывал РБК представитель LBL. Такая акция планировалась впервые. Обращение президента должны были показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза». Однако никакой онлайн-трансляции в итоге не велось. Вместо этого после окончания мероприятия на фасадах появились цитаты из выступления Путина.