Топ-менеджер «Нафтогаза» рассказал о впечатлениях после встречи с Путиным
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью порталу «Гордон» рассказал о впечатлениях после встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам топ-менеджера, российский лидер осведомлен в газовой тематике и хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит.
Во время переговоров [о транзите газа] Путин «сыпал деталями» на тему украинско-российских газовых отношений, сказал Витренко. «Мое впечатление о президенте России: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит», — рассказал он. Топ-менеджер убежден, что знание всех деталей по «газовым вопросам» — лишний раз доказывает, как для России важна эта тема.
30 декабря «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пакетное соглашение о транзите газа на 2020–2024 гг. Согласно ему, «Нафтогаз» будет бронировать у оператора транзитные мощности под заявленные объемы. В пакет входит и договор между украинским и российским операторами. Договоренности сторон предполагают транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 г. и по 40 млрд – с 2021 по 2024 г.