Топ-менеджер «Нафтогаза» рассказал о впечатлениях после встречи с Путиным

Во время переговоров [о транзите газа] Путин «сыпал деталями» на тему украинско-российских газовых отношений, сказал Витренко. «Мое впечатление о президенте России: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит», — рассказал он. Топ-менеджер убежден, что знание всех деталей по «газовым вопросам» — лишний раз доказывает, как для России важна эта тема.