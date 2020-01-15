Путин подписал указ об отставке правительства

Решение об уходе правительства в отставку было принято на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции. Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные правки в основной закон. В случае их принятия Госдума будет утверждать кандидатуры премьера и других членов правительства.