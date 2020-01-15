Политика

Путин подписал указ об отставке правительства

Ведомости

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Текст документа опубликован на сайте Кремля. В соответствии с указом до формирования нового кабинета министров обязанности премьера продолжит исполнять Дмитрий Медведев. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Министры продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Решение об уходе правительства в отставку было принято на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции. Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные правки в основной закон. В случае их принятия Госдума будет утверждать кандидатуры премьера и других членов правительства.

Ранее по теме: Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьера

На пост премьера Путин предложил назначить руководителя ФНС Михаила Мишустина. Медведев может занять должность зампредседателя Совета безопасности, он будет отвечать за вопросы обороноспособности.

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