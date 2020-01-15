Социальные сети Дмитрия Медведева не сообщили об отставке его правительства
Последняя запись в Instagram Медведева была опубликована 7 января с поздравлениями с Рождеством. В последней записи правительства в Twitter на момент написания материала говорилось о рабочей встрече президента Владимира Путина и Медведева, которую они провели после послания президента Федеральному собранию.
Сегодня, 15 января, Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это решение было принято на фоне оглашенных Путиным предложений об изменении Конституции. Должность премьер-министра предложено занять руководителю ФНС Михаилу Мишустину. До формирования нового кабинета министров обязанности премьера продолжит исполнять Медведев.