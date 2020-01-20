Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию

Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Госдуме будут сопредседатели конституционной комиссии – сенатор Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации Талия Хабриева.