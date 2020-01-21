«Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» поддержат поправки в Конституцию

Думские фракции «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» поддержат в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, сообщили «Интерфаксу» представители этих фракций. Первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников сказал агентству, что они определят свою позицию позднее на заседании фракции.