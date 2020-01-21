«Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» поддержат поправки в Конституцию
Думские фракции «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» поддержат в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, сообщили «Интерфаксу» представители этих фракций. Первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников сказал агентству, что они определят свою позицию позднее на заседании фракции.
Накануне президент России Владимиру Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию, которые он анонсировал в послании Федеральному собранию. Депутаты планируют рассмотреть его в первом чтении уже в четверг.
В документе содержатся поправки в общей сложности в 22 статьи Конституции. Самые серьезные изменения планируется внести в статью 83, где перечислены полномочия президента. Кроме того, изменятся статьи, касающиеся процедуры назначения правительства, полномочий парламента и Конституционного суда и др.