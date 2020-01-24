Кремль пообещал не править Конституцию без согласия россиян
Голосование россиян по поправкам в Конституцию не будет простой формальностью, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что проведение голосования – это именно решение президента, хотя де-юре такой необходимости нет. Если люди посчитают изменение Конституции нецелесообразным, «то так и произойдет», подчеркнул Песков.
На вопрос, пройдет ли голосование до или после подписания поправок президентом, Песков отвечать не стал: «Я сейчас не буду говорить о микромодальностях, но исходим из того, что это голосование никоим образом не может являться простой формальностью».
Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию и вынести их на всеобщее голосование. Как и когда оно пройдет, пока не определено. Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках.