Politico: США ищут спецпосланника для переговоров с Россией по СНВ-3

О том, что Вашингтон готов начать переговоры с Россией по контролю над вооружениями ранее говорил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Действие договора СНВ-3 завершится в 2021 г. Он был подписан США и Россией в 2010 г. СНВ-3 может быть продлен по обоюдному согласию сторон, но не больше чем на пять лет — до 2026 г.