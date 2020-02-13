Politico: США ищут спецпосланника для переговоров с Россией по СНВ-3
Белый дом ищет спецпосланника для ведения с Россией переговоров по контролю над вооружениями, но пока никто не согласился занять эту должность, сообщает газета Politico со ссылкой на бывших американских чиновников.
Кандидата ищут с прошлого года. Среди претендентов, по данным газеты, назывались старший советник президента США по вопросам сокращения ядерного оружия и стратегического вооружения Ричард Берт, помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли и занимавший должность помощника президента США по национальной безопасности при Джордже Буше — младшем Стивен Хэдли.
Поиски посланника могут задержать продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), рассказал Politico источник. По словам собеседников издания, президент США Дональд Трамп может настоять на том, чтобы новый спецпосланник также занялся вовлечением Китая в процесс переговоров.
О том, что Вашингтон готов начать переговоры с Россией по контролю над вооружениями ранее говорил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Действие договора СНВ-3 завершится в 2021 г. Он был подписан США и Россией в 2010 г. СНВ-3 может быть продлен по обоюдному согласию сторон, но не больше чем на пять лет — до 2026 г.