Путин согласился прописать в Конституции индексацию зарплат

С предложением внести изменения в Основной закон страны Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию 15 января этого года. Госдума позже единогласно поддержала президентский законопроект в первом чтении. 12 февраля комитет Госдумы по госстроительству одобрил несколько поправок к законопроекту, в том числе норму о пожизненном статусе сенатора для экс-президентов и лишении неприкосновенности бывших глав государства.