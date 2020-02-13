Путин согласился прописать в Конституции индексацию зарплат
Владимир Путин согласился с предложением рабочей группы включить в Конституцию индексацию заработной платы и социальных выплат. Такую идею на заседании в четверг, 13 февраля огласил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Это волнует миллионы наших сограждан, и было бы полезно», — сказал президент РСПП, предложив прописать в Основном законе гарантию уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума, а также индексации зарплат, соцпособий и социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом. «Справедливо. Я согласен», — ответил глава государства.
С предложением внести изменения в Основной закон страны Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию 15 января этого года. Госдума позже единогласно поддержала президентский законопроект в первом чтении. 12 февраля комитет Госдумы по госстроительству одобрил несколько поправок к законопроекту, в том числе норму о пожизненном статусе сенатора для экс-президентов и лишении неприкосновенности бывших глав государства.