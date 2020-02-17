Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России. Он выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Идлибе и иностранным вмешательством в вооруженное противостояние в Ливии, передает AFP со ссылкой на Белый дом.
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США. Он также отметил в беседе с Эрдоганом, что «продолжающееся иностранное вмешательство в Ливии только ухудшит ситуацию». Телефонный разговор двух президентов состоялся в субботу, 15 февраля, пишет AFP. В свою очередь ТАСС передает, что подробности беседы двух президентов стали известны из распространенного в воскресенье вечером сообщения пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в управлении действиями в Ливии наемников из группировки, известной как частная военная компания Вагнера. Заявления Эрдогана призваны отвлечь внимание от Сирии и развертывания масштабных турецких сил в зоне деэскалации Идлиб, полагает собеседник «Ведомостей» в одном из российских силовых ведомств.
По его данным, сейчас там тяжелая артиллерия, танки и бронемашины массово передаются боевикам из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Они получают и официальную форму турецких военнослужащих, что фактически стирает различия между боевиками и турецкой армией в глазах как сирийцев, так и российского контингента, заключает собеседник.