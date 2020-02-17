Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

По его данным, сейчас там тяжелая артиллерия, танки и бронемашины массово передаются боевикам из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Они получают и официальную форму турецких военнослужащих, что фактически стирает различия между боевиками и турецкой армией в глазах как сирийцев, так и российского контингента, заключает собеседник.