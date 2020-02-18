В Совете Федерации призвали не исполнять решение суда Гааги по ЮКОСу
Решение Гаагского суда по иску бывших акционеров ЮКОСа противоречит российскому публичному правопорядку и не должно исполняться в России. Об этом журналистам заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает «Интерфакс».
Апелляционный суд Гааги 18 февраля обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Таким образом он удовлетворил их жалобу на решение Окружного суда Гааги, который отменил выплату этой компенсации. Минюст заявил, что Россия намерена оспорить это решение.
Иск был подан в феврале 2005 г. и частично удовлетворен Международным арбитражем в Гааге (МАГ) в 2014 г. МАГ постановил, что российская сторона в начале 2000-х гг. совершила полномасштабную атаку на ЮКОС и ее бенефициаров с целью обанкротить нефтяную компанию и завладеть ее активами. В 2016 г. Окружной суд Гааги отменил решение МАГ.