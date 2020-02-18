В Совете Федерации призвали не исполнять решение суда Гааги по ЮКОСу

Иск был подан в феврале 2005 г. и частично удовлетворен Международным арбитражем в Гааге (МАГ) в 2014 г. МАГ постановил, что российская сторона в начале 2000-х гг. совершила полномасштабную атаку на ЮКОС и ее бенефициаров с целью обанкротить нефтяную компанию и завладеть ее активами. В 2016 г. Окружной суд Гааги отменил решение МАГ.