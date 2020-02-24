Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса
Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщила госкомпания «Австрийские федеральные железные дороги» со ссылкой на официальный запрет.
«В настоящее время движение поездов невозможно. Причиной стал официальный правительственный запрет», — говорится в сообщении австрийской госкомпании в Twitter. Как передает ТАСС, запрет затронул движение поездов дальнего следования и пригородных поездов между Австрией и Италией до дальнейшего распоряжения санитарных властей. 23 февраля Австрия запретила проезд поезда из Италии из- за подозрения, что две пассажирки из Германии могут быть инфицированы новым коронавирусом (Covid-19). Поезд следовал из Венеции в Мюнхен, передает Reuters со ссылкой на МВД Австрии. Агентство сообщает, что министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер в тот же день с 24 февраля австрийские власти могут ввести пограничный контроль на границе с Италией. По словам Нехаммера, в Австрии был зарегистрирован 181 случай с подозрением на заболевание Covid-19.
За последние несколько дней в Италии резко выросло число заболевших новым типом коронавирусной инфекции, зарегистрированы три случая смерти от Covid-19. Все случаи заражения зарегистрированы на севере Италии, где сейчас проходят два крупных мероприятия – Неделя моды в Милане и Венецианский карнавал. Больше всего заболевших в Ломбардии, к которой относится Милан (около 90 человек), и в регионе Венето, включающем Венецию (более 20 человек). Чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, власти Италии вводят экстренные меры по борьбе с распространениями заболевания.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 28 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 78 500 человек, более 2400 скончались. В России были выявлены два случая заболевания коронавирусом, оба – у граждан Китая, они уже выписаны из больницы. Кроме того, трое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. 22 февраля они были эвакуированы и помещены на карантин в Казани.