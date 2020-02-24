Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса

«В настоящее время движение поездов невозможно. Причиной стал официальный правительственный запрет», — говорится в сообщении австрийской госкомпании в Twitter. Как передает ТАСС, запрет затронул движение поездов дальнего следования и пригородных поездов между Австрией и Италией до дальнейшего распоряжения санитарных властей. 23 февраля Австрия запретила проезд поезда из Италии из- за подозрения, что две пассажирки из Германии могут быть инфицированы новым коронавирусом (Covid-19). Поезд следовал из Венеции в Мюнхен, передает Reuters со ссылкой на МВД Австрии. Агентство сообщает, что министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер в тот же день с 24 февраля австрийские власти могут ввести пограничный контроль на границе с Италией. По словам Нехаммера, в Австрии был зарегистрирован 181 случай с подозрением на заболевание Covid-19.