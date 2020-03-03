Путин заявил о важности несистемной оппозиции
Несистемная оппозиция необходима, она влияет на конкретную жизнь на местном уровне, заявил президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
«Что касается так называемой несистемной оппозиции, и ей дай бог здоровья. Я считаю, что они нужны»
Отвечая на вопрос журналиста, почему оппозицию тогда «так контропупят», Путин заявил, что не надо забывать о правилах, которых должны придерживаться как те, кому нравится действующая власть, так и несогласные с ней. «Иначе мы дойдем до ситуации полностью разбалансированной в стране. Иначе… мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины?», — сказал Владимир Путин. На уточняющий вопрос, когда в России жгли машины, президент ответил, что будут жечь, если не реагировать.
Летом 2019 г. в Москве прошли протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля прошел самый крупный несанкционированный митинг, после которого Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Во время акции протеста, по данным МВД, были задержаны 1074 протестующих. В свою очередь ОВД «Инфо» насчитало 1373 задержанных. Более 30 человек оказались фигурантами так называемого «московского дела», некоторых из них суд признал виновными в применении насилия в отношении полицейских, участии в массовых беспорядках и приговорил к реальным срокам заключения.