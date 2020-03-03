Путин заявил о важности несистемной оппозиции

Отвечая на вопрос журналиста, почему оппозицию тогда «так контропупят», Путин заявил, что не надо забывать о правилах, которых должны придерживаться как те, кому нравится действующая власть, так и несогласные с ней. «Иначе мы дойдем до ситуации полностью разбалансированной в стране. Иначе… мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины?», — сказал Владимир Путин. На уточняющий вопрос, когда в России жгли машины, президент ответил, что будут жечь, если не реагировать.