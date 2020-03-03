Бывший глава Минобрнауки стал заместителем Силуанова
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении бывшего министра науки и высшего образования Михаила Котюкова замминистра финансов.
На сайте Минфина говорится, что у министра финансов Антона Силуанова сейчас 11 заместителей: Татьяна Нестеренко, Леонид Горнин, Андрей Иванов, Павел Кадочников, Владимир Колычев, Алексей Лавров, Алексей Сазанов, Андрей Круглов, Алексей Моисеев, Сергей Сторчак, а также возглавлявший ранее Пенсионный фонд Антон Дроздов.
Котюков родился 21 декабря 1976 г. в Красноярске. В 1999 г. окончил Красноярский государственный университет по специальности «финансы и кредит». С 1997 г. работал на различных должностях в администрации Красноярского края. В июле 2007 г. возглавил департамент финансов Красноярского края. С июля 2008 г. занимал пост министра финансов, с декабря того же года – зампредседателя правительства Красноярского края.
В апреле 2010 г. Котюков перешел на работу в департамент бюджетной политики Минфина. В июне 2012 г. его назначили замминистра финансов. Котюков недолго проработал на этом посту – в 2013 г. он возглавил Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), был членом набсовета ГК «Олимпстрой». В мае 2018 г. президент Владимир Путин назначил Котюкова министром науки и высшего образования. На этом посту он проработал до отставки правительства Дмитрия Медведева в январе 2020 г.