Бывший глава Минобрнауки стал заместителем Силуанова

В апреле 2010 г. Котюков перешел на работу в департамент бюджетной политики Минфина. В июне 2012 г. его назначили замминистра финансов. Котюков недолго проработал на этом посту – в 2013 г. он возглавил Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), был членом набсовета ГК «Олимпстрой». В мае 2018 г. президент Владимир Путин назначил Котюкова министром науки и высшего образования. На этом посту он проработал до отставки правительства Дмитрия Медведева в январе 2020 г.