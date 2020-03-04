Новый текст Конституции опубликуют на бумаге через 10 дней после утверждения

По ее словам, это будет первая печатная публикация. «Потом уже документ выйдет в качестве отдельного издания», — сказала Лунякина. Она добавила, что на публикацию дается до двух недель и все будет делаться «четко в сроки, которые регламентированы». До опубликования с новым вариантом документа можно будет ознакомиться в электронном виде, на портале правовой информации.