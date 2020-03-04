Новый текст Конституции опубликуют на бумаге через 10 дней после утверждения
Новую редакцию Конституции, включающую поправки к ней, опубликуют в бумажном виде спустя полторы недели после окончательного ее утверждения. Местом публикации станет официальное периодическое издание, публикующее тексты нормативных актов государственных органов власти — собрание законодательства Российской Федерации. Об этом сообщила РИА «Новости» заместитель директора издательства «Юридическая литература» Наталья Лунякина.
По ее словам, это будет первая печатная публикация. «Потом уже документ выйдет в качестве отдельного издания», — сказала Лунякина. Она добавила, что на публикацию дается до двух недель и все будет делаться «четко в сроки, которые регламентированы». До опубликования с новым вариантом документа можно будет ознакомиться в электронном виде, на портале правовой информации.
2 марта президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении конституции. В варианте ко второму чтению предлагается внести в новую редакцию упоминания о вере в Бога, русском народе как народе, образующем государство, о браке как союзе мужчины и женщины.По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, предложения президента изложены на 24 листах и касаются разных тем, все поправки переданы в профильный думский комитет.
Путин инициировал изменение Конституции во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, его приняли в первом чтении 23 января. Второе чтение может состояться 10 марта. Общероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.