Минобороны России обвинило Турцию в милитаризации идлибской зоны в Сирии
Турция не выполнила свои обязательства по созданию демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Наблюдательные посты турецких вооруженных сил в Идлибе срослись с укрепрайонами террористов. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, по сочинским соглашениям между Россией и Турцией 2018 г. Турция брала на себя обязательства по размежеванию и вытеснению террористов от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15–20 км. За 18 месяцев действия соглашения запрещенные в России террористические организации «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»), «Исламская партия Туркестана» и «Хуррас ад-Дин» выбили силы умеренной оппозиции на север, к границе с Турцией, отметил представитель Минобороны.
Турция в нарушение международного права перебросила в Идлиб, по оценке Конашенкова, «ударную группировку численностью с механизированную дивизию», а ее действия «никто на Западе не замечает». Он также сообщил о регулярных обстрелах и атаках на населенные пункты, соседние с российской авиабазой Хмеймим.
Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля, когда после обстрела сирийских войск с воздуха погибли более 30 турецких военнослужащих. Турция произвела ответную атаку на сирийские позиции. Минобороны РФ тогда заявило, что турецкие военные находились в числе террористов. 5 марта в Москве запланированы переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.