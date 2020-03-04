Минобороны России обвинило Турцию в милитаризации идлибской зоны в Сирии

По словам Конашенкова, по сочинским соглашениям между Россией и Турцией 2018 г. Турция брала на себя обязательства по размежеванию и вытеснению террористов от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15–20 км. За 18 месяцев действия соглашения запрещенные в России террористические организации «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»), «Исламская партия Туркестана» и «Хуррас ад-Дин» выбили силы умеренной оппозиции на север, к границе с Турцией, отметил представитель Минобороны.