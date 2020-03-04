Байден победил на праймериз в большинстве штатов в «супервторник»

Первую уверенную победу над Сандерсом Байден одержал на праймериз в Южной Каролине, проходивших 1 марта: его кандидатура набрала 48,6% голосов против 19,8% у Сандерса, передавала The New York Times. Перед «супервторником» бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Бутиджич и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар сняли свои кандидатуры и публично поддержали Байдена. Байден находит поддержку среди афроамериканских избирателей и электората в возрасте, в то время как Сандерс основал свою политическую базу на молодежи, латиноамериканцах и либерально настроенных избирателях, обращает внимание газета.