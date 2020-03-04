ЦИК распределил средства на подготовку голосования по поправкам в Конституцию

Региональным комиссиям достанется большая часть средств — 14,6 млрд руб. Из них 11,1 млрд руб. будут потрачены на оплату труда сотрудников избиркомов. Один час работы сотрудника участковой избирательной комиссии (УИК) в ходе кампании обойдется в 37 руб. В среднем за 10 дней, отведенных на подготовку голосования, каждый из них получит около 10 000 руб., подсчитали в ЦИК.