ЦИК распределил средства на подготовку голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК утвердил распределение средств, выделенных на проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. На эти цели из федерального бюджета выделено 14,8 млрд руб., деньги уже получены и до 6 марта будут распределены между региональными комиссиями, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
Региональным комиссиям достанется большая часть средств — 14,6 млрд руб. Из них 11,1 млрд руб. будут потрачены на оплату труда сотрудников избиркомов. Один час работы сотрудника участковой избирательной комиссии (УИК) в ходе кампании обойдется в 37 руб. В среднем за 10 дней, отведенных на подготовку голосования, каждый из них получит около 10 000 руб., подсчитали в ЦИК.
Сам ЦИК получит 80 млн руб. из выделенных средств. Они пойдут на оплату труда привлеченных специалистов, расходы на связь и командировочные расходы. Оставшиеся 110 млн руб. будут переданы федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся российские дипломатические представительства и воинские части для организации участков для голосования за пределами России.