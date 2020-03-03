ЦИК выбрал лозунг и логотип голосования по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предварительно утвердила слоган и логотип общероссийского голосования по поправкам в Основной закон, запланированного на 22 апреля. Как пишет РБК, референдум пройдет под слоганом «Наша страна, наша Конституция, наше решение!», а логотипом голосования будет раскрытая Конституция с триколором. Такой дизайн, по данным издания, разработало PR-агентство «ИМА-консалтинг». На заседаниях Центризбиркома вопрос лозунга и логотипа официально пока не рассматривался.
Госдума 23 января приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправках в Основной закон. Второе чтение законопроекта запланировано 10 марта, третье – 11 марта. Поправки на общероссийское голосование выставят единым пакетом. Голосование пройдет 22 апреля, этот день будет объявлен выходным.
2 марта президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции ко второму чтению. Среди них есть поправка о признании брака союзом мужчины и женщины, а русского народа – государствообразующим. Одна из поправок также предусматривает упоминание Бога в Конституции, другая – запрет на отчуждение территорий.