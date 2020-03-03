ЦИК выбрал лозунг и логотип голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предварительно утвердила слоган и логотип общероссийского голосования по поправкам в Основной закон, запланированного на 22 апреля. Как пишет РБК, референдум пройдет под слоганом «Наша страна, наша Конституция, наше решение!», а логотипом голосования будет раскрытая Конституция с триколором. Такой дизайн, по данным издания, разработало PR-агентство «ИМА-консалтинг». На заседаниях Центризбиркома вопрос лозунга и логотипа официально пока не рассматривался.