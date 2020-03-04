Замглавы Минздрава уволен после рекомендации лишить его докторской степени

Краевой занимал должность замминистра здравоохранения с 2013 г. До этого он руководил департаментом здравоохранения РЖД. Диссертацию Краевой защитил в 2012 г. по теме «Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе».