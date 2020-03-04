Эрдоган попросил Трампа помочь турецким военным с вооружением в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля после наступления боевиков запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на позиции правительственных войск Сирии. Обстрелу подверглись также турецкие военные. В результате обострения конфликта погибли 36 военнослужащих Турции, более 30 человек ранены. В этот же день Турция начала против Сирии военную операцию «Весенний щит».