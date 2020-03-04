Эрдоган попросил Трампа помочь турецким военным с вооружением в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган попросил президента США Дональда Трампа оказать помощь в вопросе обеспечения турецких военных вооружением для военной операции в сирийском Идлибе, передает информагентство Anadolu.
По словам Эрдогана, на фоне турецкой операции в Идлибе активизировались члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в других частях Сирии. «Если мы отойдем, террористы направятся непосредственно на нашу страну», – сказал Эрдоган.
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать действия Турции в Идлибе и поставлять боеприпасы.
Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля после наступления боевиков запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на позиции правительственных войск Сирии. Обстрелу подверглись также турецкие военные. В результате обострения конфликта погибли 36 военнослужащих Турции, более 30 человек ранены. В этот же день Турция начала против Сирии военную операцию «Весенний щит».