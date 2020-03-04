Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с выборов президента США

Миллиардер Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с праймериз демократической партии и, таким образом, прекратил участие в выборах президента США 2020 г. после неудачных результатов по итогам голосования в «супервторник». Блумбергу удалось получить территориальное лидерство только в Американском Самоа – зарубежной территории США на 350 избирателей. Объявляя о своем решении, Блумберг призвал своих сторонников поддержать Джо Байдена, у которого, по его словам, самые большие шансы победить действующего президента Дональда Трампа в ноябре 2020 г.