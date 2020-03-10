Минобороны ответило на заявления Эрдогана об уничтожении «Панцирей» в Сирии
В Минобороны России назвали «более чем преувеличением» заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о якобы уничтожении в провинции Идлиб восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».
Представленные Эрдогану оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением.
Основные силы и средства ПВО сирийских вооруженных сил, включая ЗРПК «Панцирь», были и остаются сосредоточены прежде всего на прикрытии столицы Сирийской Арабской Республики – в районе Дамаска.
Подразделения сирийских вооруженных сил в районе зоны деэскалации Идлиб прикрывали всего четыре ЗРПК «Панцирь».
В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК «Панцирь».
В настоящее время завершается их восстановление.