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Минобороны ответило на заявления Эрдогана об уничтожении «Панцирей» в Сирии

Ведомости

В Минобороны России назвали «более чем преувеличением» заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о якобы уничтожении в провинции Идлиб восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Представленные Эрдогану оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением.

Основные силы и средства ПВО сирийских вооруженных сил, включая ЗРПК «Панцирь», были и остаются сосредоточены прежде всего на прикрытии столицы Сирийской Арабской Республики – в районе Дамаска.

Подразделения сирийских вооруженных сил в районе зоны деэскалации Идлиб прикрывали всего четыре ЗРПК «Панцирь».

В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК «Панцирь».

В настоящее время завершается их восстановление.

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