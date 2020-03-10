Минобороны ответило на заявления Эрдогана об уничтожении «Панцирей» в Сирии

Представленные Эрдогану оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением.