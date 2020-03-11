При взрыве в Подмосковье пострадали четверо военнослужащих
При взрыве баллона с газом в воинской части, расположенной в подмосковных Луховицах, пострадали четверо военнослужащих, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Один из пострадавших — военнослужащий контрактной службы, госпитализирован. Трое других получили ссадины и ушибы, им была оказана медицинская помощь. Взрыв произошел во время работ по сортировке металлолома, в частности, произошло разрушение корпуса баллона, находящегося под давлением, уточнили в пресс-службе.
По словам источника «Интерфакса» в экстренных службах, ранения получили три контрактника и срочник. Всех четверых госпитализировали в местную районную больницу, уточнил он.
По информации источника Луховицкого информагентства, взрыв произошел на территории воинской части №98532, расположенной недалеко от поселка Красная Пойма. На месте происшествия работает военная прокуратура, один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщил источник издания. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавшие получили переломы и ожоги.
Взрыв произошел в гараже воинской части, сообщили ТАСС в экстренных службах. После взрыва пожар не последовал, добавил источник агентства. По информации источника ТАСС в медицинских службах, состояние здоровья двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальных — средней степени тяжести.