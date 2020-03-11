При взрыве в Подмосковье пострадали четверо военнослужащих

При взрыве баллона с газом в воинской части, расположенной в подмосковных Луховицах, пострадали четверо военнослужащих, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Один из пострадавших — военнослужащий контрактной службы, госпитализирован. Трое других получили ссадины и ушибы, им была оказана медицинская помощь. Взрыв произошел во время работ по сортировке металлолома, в частности, произошло разрушение корпуса баллона, находящегося под давлением, уточнили в пресс-службе.