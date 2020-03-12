В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Москвы 10 марта ввели запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек. Запрет будет действовать до 10 апреля. 11 марта российские власти объявили о новых мерах, призванных остановить распространение коронавируса в России. С 13 марта Москва ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией.