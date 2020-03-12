Депутат Катасонов заявил, что у него не нашли признаков коронавируса
Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, отправленный на карантин после поездки во Францию, заявил об отсутствии у него признаков коронавируса, передает «РИА Новости». По словам парламентария, он прошел медицинское обследование. «С решением Думы я согласен, что надо находиться дома», – сказал Катасонов, пообещав работать удаленно. По его словам, на карантин также отправлен его помощник.
В четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на 14 дней пропуск в нижнюю палату парламента Катасонова. Депутат не изолировал себя на две недели для профилактики распространения коронавируса.
О том, что Катасонов не был на карантине после возвращения из Франции, рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что парламентарий после возвращения в Россию несколько дней находился на рабочем месте. Жириновский призвал за это лишить Катасонова депутатских полномочий.
Володин также поручил изолировать всех, с кем контактировал Катасонов, и провести дезинфекцию зала пленарных заседаний. Сам Катасонов изданию «Подъем» заявил, что во время голосования по поправкам в Конституцию сидел «далеко – на галерке» и не считает, что подверг опасности президента Владимира Путина.