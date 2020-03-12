Депутат Катасонов заявил, что у него не нашли признаков коронавируса

Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, отправленный на карантин после поездки во Францию, заявил об отсутствии у него признаков коронавируса, передает «РИА Новости». По словам парламентария, он прошел медицинское обследование. «С решением Думы я согласен, что надо находиться дома», – сказал Катасонов, пообещав работать удаленно. По его словам, на карантин также отправлен его помощник.